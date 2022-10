La gaffe della Boldrini: va in piazza per le donne iraniane ma spunta la foto di quando metteva il velo (video) (Di sabato 1 ottobre 2022) Laura Boldrini è tornata in piazza, dopo essere stata cacciata dalle femministe qualche giorno fa, per provare a recuperare lanciandosi sul tema dei diritti delle donne iraniane, con slogan inneggianti alla vita e alla libertà. Tutto bene se non fosse che il web ha memoria lunga e non perdona le ipocrisie. E’ spuntata così una foto dell’ex presidente della Camera che durante un incontro ufficiale alla Moschea di Roma esibiva la testa con il velo, non esattamente un elemento di emancipazione femminile per le donne islamiche con le quali si è schierata la Boldrini. gaffe della Boldrini ancora una volta in piazza… “Donna, vita, libertà. Alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Lauraè tornata in, dopo essere stata cacciata dalle femministe qualche giorno fa, per provare a recuperare lanciandosi sul tema dei diritti delle, con slogan inneggianti alla vita e alla libertà. Tutto bene se non fosse che il web ha memoria lunga e non perdona le ipocrisie. E’ta così unadell’ex presidenteCamera che durante un incontro ufficiale alla Moschea di Roma esibiva la testa con il, non esattamente un elemento di emancipazione femminile per leislamiche con le quali si è schierata laancora una volta in… “Donna, vita, libertà. Alla ...

