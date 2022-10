Inter-Roma 1-2, Inzaghi: “Io a rischio? Qui sempre. Ma oggi ho visto la miglior prestazione” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Io a rischio? In una piazza difficile come l’Inter lo si è sempre, ogni settimana, ma la squadra ha risposto. E’ normale che le sconfitte non portano certo serenità, ma stasera ho rivisto tante di quelle cose che ci hanno permesso l’anno scorso di vincere due trofei. Con il lavoro dobbiamo uscire da questa brutta situazione”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, a Dazn dopo la nuova sconfitta dei nerazzurri contro la Roma: “Dobbiamo fare di più, lavorare più sui particolari, abbiamo perso una partita in cui il nostro portiere non ha fatto una parata e noi abbiamo preso una traversa. C’è delusione per questa sconfitta pesante. Ma questo è il calcio. Secondo me è stata la miglior prestazione tra le otto di quest’anno e ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) “Io a? In una piazza difficile come l’lo si è, ogni settimana, ma la squadra ha risposto. E’ normale che le sconfitte non portano certo serenità, ma stasera ho ritante di quelle cose che ci hanno permesso l’anno scorso di vincere due trofei. Con il lavoro dobbiamo uscire da questa brutta situazione”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Simone, a Dazn dopo la nuova sconfitta dei nerazzurri contro la: “Dobbiamo fare di più, lavorare più sui particolari, abbiamo perso una partita in cui il nostro portiere non ha fatto una parata e noi abbiamo preso una traversa. C’è delusione per questa sconfitta pesante. Ma questo è il calcio. Secondo me è stata latra le otto di quest’anno e ...

