Empoli-Milan 1-3 | Marelli | “Rimessa Tonali? E’ ricambio | ma il Var non può intervenire”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’ex arbitro Lucaha analizzato due episodi del match tra, vinto dai rossoneri per 3-1 al Castellani. “Il rigore chiesto dall’per il tocco di mano di Ballo-Touré? Siamo a metà del primo tempo e il terzino deldevia un tiro da fuori area – spiega a Dazn -. Inizialmente sembra che la prenda solo col fianco ma poi si vede che c’è il tocco con la mano, che però non è punibile perché non aumenta il volume. Se non l’avesse presa così sarebbe finita contro il fianco”. Infine, sullalaterale sul gol di Rebic: “La palla esce tre metri dietro la linea di centrocampo. Pioli la prende e la passa a, che batte circa 9 metri avanti. In questi casi si dovrebbe dareperché ha guadagnato parecchi metri, ma il ...