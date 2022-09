Mondiali Hockey pista | sorteggi | l’Italia nel girone di ferro insieme a Cile | Portogallo e Francia

(Di venerdì 30 settembre 2022) Sono stati resi noti irelativi alla prima fase dei2022 disu, che si terranno all’interno dei World Skate Games 2022, a San Juan, in Argentina. Per gli azzurri non benissimo: gli atleti di Bertolucci hanno pescato il– Campione del Mondo in carica – e, vicecampionessa d’Europa.B composto invece da Spagna, Argentina, Angola e Mozambico. La FISR ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui afferma che la fase di qualificazione delle prime tre giornate si svolgerà dal 7 al 9 novembre, e farà la classifica delle squadre ammesse ai quarti. L’ultima nazione di ognidovrà invece fare un playoff con le prime ...

sportface2016 : #MondialiHockey pista, sorteggi: l'#Italia nel girone di ferro insieme a #Cile, #Portogallo e #Francia - ilCittadinoLodi : Hockey, Grimalt andrà ai Mondiali - ilbassanese : Hockey pista: ai Mondiali U17 in Spagna segna anche il vadagnese Marco Tomba e l'Italia va in semifinale -

Sar Friborgo la sede della tappa elvetica dell'EuroTour, competizione a cui prendono parte le quattro migliori Nazionali del continente, in ... ma anche in quanto la citt accoglier i... Sarà Friborgo la sede della tappa elvetica dell'Euro Hockey Tour, competizione a cui prendono parte le quattro migliori Nazionali del continente, in programma dal 15 al 18 dicembre.