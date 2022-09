Lula contro Bolsonaro | gli effetti sull’America latina

(Di giovedì 29 settembre 2022) Mancano pochi giorni al primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. Luiz Inácioda Silva avrebbe il 48% dei consensi degli elettori per il primo turno delle elezioni del 2 ottobre, mentre Jairil 31%. L’ultimo sondaggio di Ipec, il candidato socialista sarebbe vicino al 50%, il che darebbe la vittoria senza bisogno del ballottaggio. C’è però da tenere conto l’indice di astensione e di voti nulli. In un potenziale secondo turno, previsto per il 30 ottobre, il vantaggio disarebbe di 19 punti percentuali: con 54% di voti di fronte al 35% di. Il monitoraggio ha rivelato un’approvazione della gestione dell’attuale presidente di circa il 29%. Candidati con nessuna chance sono Ciro Gomes, del Partito Democratico Trabalhista, con il 6 %, e Simone Tebet, del Movimento Democratico ...

La situazione è iniziata a cambiare nel 2013, con le massicce proteste anticorruzione contro Dilma Roussef, la presidente di sinistra succeduta a Lula, culminate con la sua destituzione. Un clima di impunità era presente anche all'epoca di Lula. "Sì, è un problema endemico in Brasile, ma non solo durante il governo Bolsonaro". A pochi giorni dalle elezioni in Brasile, è ormai guerra aperta tra Lula e Bolsonaro per la maglia della nazionale di calcio, giallo e verde, ormai diventata il vessillo e il simbolo dei sostenitori di Jair Bolsonaro. Sondaggi politici, domenica si vota in Brasile: Lula è in vantaggio sul presidente uscente Bolsonaro, al momento le rilevazioni parlano di una percentuale che si aggira intorno al 47% contro il 37% del presidente uscente.