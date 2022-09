Caro gas, lettera di 15 Stati alla Commissione Ue: “Price cap su tutte le importazioni, non solo dalla Russia”. E firma anche la Francia (Di martedì 27 settembre 2022) La tensione sul nodo del limite ai prezzi del gas si fa sempre più alta. A Bruxelles proseguono serrati i negoziati sulla proposta ufficiale – reclamata ormai da più di metà dei governi europei – per introdurre un Price cap. Il primo disegno informale (non paper) della Commissione europea è atteso dalle capitali Ue per mercoledì, in tempo utile per la riunione straordinaria dei ministri dell’Energia di venerdì. E nelle ultime ore anche la Francia si è aggiunta al coro a favore dell’iniziativa del tetto voluta dall’Italia, dando la forza necessaria per convergere verso una soluzione capace di mettere tutti d’accordo. Ne è testimonianza una nuova lettera firmata inizialmente un gruppo di 13 Stati membri, guidati appunto dall’Italia, e indirizzata alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) La tensione sul nodo del limite ai prezzi del gas si fa sempre più alta. A Bruxelles proseguono serrati i negoziati sulla proposta ufficiale – reclamata ormai da più di metà dei governi europei – per introdurre uncap. Il primo disegno informale (non paper) dellaeuropea è atteso dalle capitali Ue per mercoledì, in tempo utile per la riunione straordinaria dei ministri dell’Energia di venerdì. E nelle ultime orelasi è aggiunta al coro a favore dell’iniziativa del tetto voluta dall’Italia, dando la forza necessaria per convergere verso una soluzione capace di mettere tutti d’accordo. Ne è testimonianza una nuovata inizialmente un gruppo di 13membri, guidati appunto dall’Italia, e indirizzata...

