Una stampante 3D per la casa che fa gola a molti | finalmente possiamo stamparci il cioccolato in ogni forma

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 26 settembre 2022) È appena arrivata una nuova3D che non solo ha dell’incredibile, ma pare che potrebbe essere in grado di stampare qualunque cosa le capiti a tiro. Ma è davvero così efficiente come sembra? Vediamo quali sono le sue specifiche ed il prezzo con cui si propone. Non troveremo prodotto migliore da comprare – Computermagazine.itLache crea delle forme alVi siete mai chiesti se fosse possibile creare dei pasticcini alsenza troppo fatica? Chiaramente è una domanda con una risposta ovvia dato che ci voglia una certa esperienza e una preparazione da non poco per riuscirci, tuttavia vogliamo proporvi una alternativa e che potrebbe aiutarvi a creare qualcosa di diverso dal solito. Ma per farlo avrete bisogno di sfruttare una nuova3D in grado ...