Terrore alle elezioni, si toglie la vita impiccandosi (Di lunedì 26 settembre 2022) Social. Mondragone suicidio accanto al seggio elettorale: cos’è successo. Una vera e propria tragedia è accaduta ieri, 25 Settembre 2022, in via Como a Mondragone, presso il seggio della scuola secondaria statale di primo grado “Vinci-Buonarroti”. Verso le 13 un ragazzo bulgaro ha deciso di compiere un gesto estremo, impiccandosi ad una tettoia prospiciente il plesso scolastico. Inutile l’immediato intervento dei soccorsi: caos e sgomento tra le persone presenti. Vediamo nel dettaglio la prima ricostruzione fatta dagli inquirenti.



Mondragone, suicidio accanto al seggio elettorale: cos’è successo Tragedia nel primo pomeriggio di ieri 25 Settembre 2022 a Mondragone. Un uomo, intorno alle 13, si è tolto la vita impiccandosi alla trave di una tettoia posta in prossimità del seggio elettorale della scuola ... Leggi su tvzap (Di lunedì 26 settembre 2022) Social. Mondragone suicidio accanto al seggio elettorale: cos’è successo. Una vera e propria tragedia è accaduta ieri, 25 Settembre 2022, in via Como a Mondragone, presso il seggio della scuola secondaria statale di primo grado “Vinci-Buonarroti”. Verso le 13 un ragazzo bulgaro ha deciso di compiere un gesto estremo,ad una tettoia prospiciente il plesso scolastico. Inutile l’immediato intervento dei soccorsi: caos e sgomento tra le persone presenti. Vediamo nel dettaglio la prima ricostruzione fatta dagli inquirenti.Mondragone, suicidio accanto al seggio elettorale: cos’è successo Tragedia nel primo pomeriggio di ieri 25 Settembre 2022 a Mondragone. Un uomo, intorno13, si è tolto laalla trave di una tettoia posta in prossimità del seggio elettorale della scuola ...

gselvaggia : RT @elevisconti: Hanno punito il terrore di andare alle elezioni. L'attaccamento manicale al governo. L'amore per il potere mascherato da s… - melikesheldon : oggi alle poste penso di aver traumatizzato un bambino andava in giro a toccare di tutto schiacciava i pulsanti di… - hopfrog73 : RT @elevisconti: Hanno punito il terrore di andare alle elezioni. L'attaccamento manicale al governo. L'amore per il potere mascherato da s… - Didi_Valobra : RT @elevisconti: Hanno punito il terrore di andare alle elezioni. L'attaccamento manicale al governo. L'amore per il potere mascherato da s… - TheGoldSteel : @ANNARITA03_ Infatti oggi c’è la marcia su Roma alle 15.30!??????ma dai non vi si può sentire! Avete solo creato terro… -