LIVE Ungheria-Italia 0-0 | occasione per Cristante!

(Di lunedì 26 settembre 2022) Obiettivo primo posto. L'deve vincere inper conquistare la vetta del gruppo 3 che vorrebbe dire final four di Nations League....

loremancio01 : ??????REACTION ALLE PAROLE DI COMMISSO, UNGHERIA ITALIA, FIORENTINA E MOLTO ALTRO - Corriere : Ungheria-Italia, le formazioni ufficiali: dal 1’ Raspadori-Gnonto, c’è Dimarco - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - UNGHERIA-ITALIA 0-0 - E' iniziata alla Puskas Arena - ColucciLc : RT @sportli26181512: Ungheria-Italia formazioni ufficiali: Gnonto con Raspadori, c'è Dimarco: Obiettivo primo posto. L'Italia deve vincere… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Nations League, Ungheria-Italia: live report, formazioni e dettagli -

Formazioni UFFICIALI- ItaliaUNGHERIA (3 - 4 - 2 - 1): Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Schaefer, Kerkez; Nego, Szoboszlai; Adam Szalai. CT RossiITALIA (3 - 5 - 2): ...Formazioni ufficiali(3 - 4 - 2 - 1) : Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Nego; Ad. Szalai. Commissario Tecnico: Marco Rossi. Italia (3 - 5 - 2) : ...1' - Szoboszlai guadagna il primo calcio d'angolo, ma l'Ungheria non riesce a trovare la porta sugli sviluppi del corner. 20:47 - Bastien fischia l'inizio ...Il sesto turno del Gruppo 3 di Uefa Nations League vede l'Italia impegnata in Ungheria alla Puskas Arena di Budapest. Il fischio d'inizio sarà alle ore 20.45. Gli uomini guidati ...