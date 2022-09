Juventus, infortunio alla caviglia per Miretti: salta il Bologna? (Di lunedì 26 settembre 2022) Filtra pessimismo sulle condizioni del centrocampista della Juventus Fabio Miretti, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale U21 a seguito di un infortunio alla caviglia destra rimediato in allenamento. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i primi accertamenti effettuati dallo staff medico della selezione di Nicolato avrebbero evidenziato un trauma distorsivo, escludendo comunque eventuali fratture. Juventus infortunio Miretti Massimiliano Allegri resta in attesa di capire per quanto dovrà fare a meno del talentuoso centrocampista, il cui inserimento nell’11 titolare a seguito di diversi infortuni nel reparto è stato uno dei pochi aspetti positivi di questo difficile inizio di campionato per la Vecchia Signora. Dunque, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) Filtra pessimismo sulle condizioni del centrocampista dellaFabio, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale U21 a seguito di undestra rimediato in allenamento. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i primi accertamenti effettuati dallo staff medico della selezione di Nicolato avrebbero evidenziato un trauma distorsivo, escludendo comunque eventuali fratture.Massimiliano Allegri resta in attesa di capire per quanto dovrà fare a meno del talentuoso centrocampista, il cui inserimento nell’11 titolare a seguito di diversi infortuni nel reparto è stato uno dei pochi aspetti positivi di questo difficile inizio di campionato per la Vecchia Signora. Dunque, ...

