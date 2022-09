Elezioni: Pastorino batte c.destra in Liguria,'con tanta umiltà' (Di lunedì 26 settembre 2022) "E' una vittoria che ci rende molto soddisfatti. Sapevamo che la strada era molto complicata e partivamo da una posizione di rincorsa però l'abbiamo fatta per vincere". Così Luca Pastorino, rieletto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "E' una vittoria che ci rende molto soddisfatti. Sapevamo che la strada era molto complicata e partivamo da una posizione di rincorsa però l'abbiamo fatta per vincere". Così Luca, rieletto ...

Marcel_Bel89 : Elezioni: Pastorino batte c.destra in Liguria,'con tanta umiltà' - ansa_liguria : Elezioni: Pastorino batte c.destra in Liguria,'con tanta umiltà' - genovatoday : Politiche 2022: la mappa del trionfo del centrodestra, Pastorino evita il cappotto - rep_genova : Elezioni, in Liguria, l'unico collegio al centrosinistra va a a Luca Pastorino, lo 'scissionista del 2015': 'Questo… - Telenord : Elezioni, Biasotti ammette la sconfitta: 'Risultato inaspettato, già fatti i complimenti a Luca Pastorino' -