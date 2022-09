Bargiggia: "Il Napoli può lottare per lo Scudetto insieme al Milan. Su Meret e Kim...'' (Di lunedì 26 settembre 2022) Bargiggia: "Il Napoli può lottare per lo Scudetto insieme al Milan. Si va verso il rinnovo di Meret. Kim? Il club azzurro è fiducioso di mantenerlo almeno un altro anno" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Queste le sue parole: Pensieri sulle Nazionali europee? "Inutile commentare il becerume del web. Esaltarsi per un successo con l'Inghilterra e forse conquistare il primo posto del girone di Nations League sono una consolazione magra. È inutile godere delle situazioni negative altrui, è un atteggiamento quasi misero, considerando la mancata qualificazione ai Mondiali degli Azzurri. -afferma Bargiggia - Se Mancini tornerà ad ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 26 settembre 2022): "Ilpuòper loal. Si va verso il rinnovo di. Kim? Il club azzurro è fiducioso di mantenerlo almeno un altro anno" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Queste le sue parole: Pensieri sulle Nazionali europee? "Inutile commentare il becerume del web. Esaltarsi per un successo con l'Inghilterra e forse conquistare il primo posto del girone di Nations League sono una consolazione magra. È inutile godere delle situazioni negative altrui, è un atteggiamento quasi misero, considerando la mancata qualificazione ai Mondiali degli Azzurri. -afferma- Se Mancini tornerà ad ...

