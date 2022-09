Equitazione, Global Champions Tour New York 2022: vittoria di Daniel Deusser (Di domenica 25 settembre 2022) Nella tappa di New York, negli Stati Uniti, la quattordicesima del Global Champions Tour 2022 di Equitazione, vi sono soltanto quattro netti nel tempo, tutti replicati al jump-off. A vincere è il tedesco Daniel Deusser su Scuderia 1918 Tobago Z, che chiude in 41.07 e beffa il il belga Pieter Devos su Mom’s Toupie de la Roque, secondo in 41.15, a 0.08, e la svedese Malin Baryard-Johnsson su H&M Indiana, terza in 41.45, a 0.38. Quarto l’irlandese Shane Sweetnam su Alejandro in 41.51, a 0.44. Oggi non erano in gara binomi italiani. Nella classifica generale, dopo la quattordicesima tappa delle quindici rimaste in calendario (cancellata quella di Berlino), passa al comando il britannico Ben Maher con 250 punti, il quale viene avvicinato proprio dal ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Nella tappa di New, negli Stati Uniti, la quattordicesima deldi, vi sono soltanto quattro netti nel tempo, tutti replicati al jump-off. A vincere è il tedescosu Scuderia 1918 Tobago Z, che chiude in 41.07 e beffa il il belga Pieter Devos su Mom’s Toupie de la Roque, secondo in 41.15, a 0.08, e la svedese Malin Baryard-Johnsson su H&M Indiana, terza in 41.45, a 0.38. Quarto l’irlandese Shane Sweetnam su Alejandro in 41.51, a 0.44. Oggi non erano in gara binomi italiani. Nella classifica generale, dopo la quattordicesima tappa delle quindici rimaste in calendario (cancellata quella di Berlino), passa al comando il britannico Ben Maher con 250 punti, il quale viene avvicinato proprio dal ...

