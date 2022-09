No! Queste non sono le foto del comizio di Palermo pubblicate da Giorgia Meloni (Di giovedì 22 settembre 2022) Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha tenuto un comizio in piazza a Palermo davanti ai propri sostenitori in vista delle imminenti elezioni del 25 settembre 2022. L’evento è stato ripreso da diverse telecamere e telefonini, ma sui social è iniziata a circolare la teoria che le foto siano state ritoccate per aumentare il pubblico presente. Si tratta di fotomontaggi realizzati in maniera scadente, probabilmente da qualche utente in vena di ironia, ma come capita spesso le ulteriori condivisioni danno un’altra impressione e portano altri utenti a sostenere una manipolazione da parte dello staff di Giorgia Meloni. Per chi ha fretta Circolano dei fotomontaggi di pessima qualità, probabilmente creati come presa in giro, ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022), leader di Fratelli d’Italia, ha tenuto unin piazza adavanti ai propri sostenitori in vista delle imminenti elezioni del 25 settembre 2022. L’evento è stato ripreso da diverse telecamere e telefonini, ma sui social è iniziata a circolare la teoria che lesiano state ritoccate per aumentare il pubblico presente. Si tratta dimontaggi realizzati in maniera scadente, probabilmente da qualche utente in vena di ironia, ma come capita spesso le ulteriori condivisioni danno un’altra impressione e portano altri utenti a sostenere una manipolazione da parte dello staff di. Per chi ha fretta Circolano deimontaggi di pessima qualità, probabilmente creati come presa in giro, ...

AngeloCiocca : L'Ue dice no al tetto del #gas, ma dice sì al #razionamento dell'elettricità. D'altronde è molto più facile tagliar… - janeandeliza : @T4ECAKES Ali io per queste elezioni ho solo delle categorie: 'assolutamente no', 'no' e 'bah' ~L - annamaria_ff : RT @evamarghe: Sembra che queste elezioni le vincerà la donna,madre, cristiana ma lo sapete che FdI ha votato no in Europa alla parità sala… - CamFerrari25 : no ma che belle queste immagini vi prego - trillyna05 : RT @RJelenoire: @capuanogio Ma quando finiranno queste spalate di letame? Ce lo vogliamo ricordare o no che queste sono prima di tutto PERS… -