Vela | conferme importanti per l’Italia nel 470 misto dopo gli Europei Ferrari-Caruso a medaglia | in attesa dell’esplosione di Gradoni-Dubbini

(Di lunedì 19 settembre 2022) Si chiudono con una significativadi bronzo pera Çe?me i CampionatiOpen 2022 della nuova classe olimpica mista 470, a conferma dell’ottimo livello raggiunto dalla coppia formata da Giacomoe Biancain una sola stagione. L’equipaggio azzurro di punta,gli ottimi risultati raccolti nella scorsa primavera in Coppa del Mondo a Palma di Maiorca e a Hyeres, non ha tradito le aspettative della vigilia centrando in pieno il primo grande obiettivo del 2022 e proseguendo nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento verso i Mondiali di fine ottobre in Israele.hanno disputato un Europeo estremamente solido nelle acque del Mar Egeo, con una sola vera battuta d’arresto (20° posto scartato) ed un ...

Tutto Golfo

del grande lavoro di squadra anche per Edoardo Del Rio che ha chiuso al 6° posto e per Davide Cosseddu all'11°. Nella spedizione olbiese hanno difeso i colori dello Yacht Club Olbia anche i ...Si attendono ledegli altri Quant come del Persico 69F. Le due regate saranno tutte da ... la successiva boa alla FragliaDesenzano. Curioso che verso la fine degli anni '50 era fissa la ... Il ritorno della Vela latina nel nostro Golfo è ormai cosa fatta » Tuttogolfo Medal Race che conferma le posizioni di testa: sorridono per l’Italia Ferrari – Caruso che concludono la regata in quarta posizione e conquistano il bronzo continentale.È iniziato molto presto l’ultimo giorno della tappa conclusiva del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, con il primo segnale di partenza dato già alle 8 di mattina, una scelta dettata dal mete ...