Roma, al museo etrusco di Villa Giulia la mostra fotografica "Le strade di casa. Anatomia di una comunità" (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma. Certo un evento imperdibile sotto il profilo storico e culturale. Un viaggio attraverso il tempo, ma anche lo spazio, grazie alle fotografie d'epoca raccolte durante gli anni di lavoro sul campo, a contatto con il soggetto antropologico di riferimento. Al centro, la storia di una comunità, i suoi riti, le sue abitudini quotidiane e le credenze, accompagnate dal dramma della spaccatura migratoria tra la comunità calabrese tra San Nicola da Crissa (VV) e la città di Toronto. "Le strade di casa. Anatomia di una comunità" in mostra al Villa Giulia a Roma Nella giornata di giovedì 22 settembre, a Roma, presso il museo Nazionale etrusco di Villa Giulia.

