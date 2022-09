Meno bar e ristoranti, gli italiani tornano a cucinare in casa come nel lockdown (Di giovedì 8 settembre 2022) Pandemia, crisi climatica, guerra, inflazione. E ora anche l’incognita delle elezioni politiche autunnali. Stando al Rapporto Coop 2022, otto italiani su dieci si presenteranno all’appuntamento con le urne il 25 settembre, anche se con molti dubbi sulla reale efficacia del proprio voto rispetto alle incognite del prossimo futuro. È «l’enigma d’autunno» che aleggia sul Paese, come lo chiamano da Coop. Mentre i budget familiari fanno i conti con gli scontrini che si ingrossano e i portafogli che si assottigliano e i consumi si adeguano a una nuova «sobrietà alimentare». Non si rinuncia alla qualità nel cibo, piuttosto si ritardano i pagamenti delle bollette sempre più salate. Ma si riducono gli acquisti bio, si evitano gli eccessi nel carrello della spesa e si torna a cucinare in casa, proprio come nel ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 settembre 2022) Pandemia, crisi climatica, guerra, inflazione. E ora anche l’incognita delle elezioni politiche autunnali. Stando al Rapporto Coop 2022, ottosu dieci si presenteranno all’appuntamento con le urne il 25 settembre, anche se con molti dubbi sulla reale efficacia del proprio voto rispetto alle incognite del prossimo futuro. È «l’enigma d’autunno» che aleggia sul Paese,lo chiamano da Coop. Mentre i budget familiari fanno i conti con gli scontrini che si ingrossano e i portafogli che si assottigliano e i consumi si adeguano a una nuova «sobrietà alimentare». Non si rinuncia alla qualità nel cibo, piuttosto si ritardano i pagamenti delle bollette sempre più salate. Ma si riducono gli acquisti bio, si evitano gli eccessi nel carrello della spesa e si torna ain, proprionel ...

