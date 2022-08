The Mandalorian: Jon Favreau parla del tema della terza stagione (Di martedì 30 agosto 2022) Star Wars. Cosa aspettarci dalla stagione 3 di The Mandalorian? I fan sono prossimi a scoprire Andor e la seconda stagione di The Bad Batch, ma è arrivato il momento di iniziare a parlare dello show principe di Lucasfilm. Perché il mandoverse (come è stato ribattezzato) si regge proprio sugli eventi che sono raccontati nella Leggi su starwarsnews (Di martedì 30 agosto 2022) Star Wars. Cosa aspettarci dalla3 di The? I fan sono prossimi a scoprire Andor e la secondadi The Bad Batch, ma è arrivato il momento di iniziare are dello show principe di Lucasfilm. Perché il mandoverse (come è stato ribattezzato) si regge proprio sugli eventi che sono raccontati nella

starwarsnewsit : The Mandalorian: Jon Favreau parla del tema della terza stagione - - _the_warrier : RT @TirandoOfertas: Anuncio ? #amazon ? ?? Dobble Star Wars Mandalorian solo 15,99 € ?? - IR0NWICC4N : è già stata licenziata da disney+ in the mandalorian lol più personalmente preferisco un'attrice che sappia recitar… - greenpvrple_ : E anche The Book Of Boba Fatt l'ho finita. Bella ma ho preferito nettamente The Mandalorian - rosskywaIker : e ho perso le spille di harry e di the mandalorian ???? -