Dalla Francia – Trasferimenti: il Nottingham Forest ha deciso di acquistare Morgan Gibbs-White, il suo 16esimo acquisto estivo (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 08:27:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell'ultima notizia pubblicata da L'Équipe: Non soddisfatto. Secondo Sky Sports, il Nottingham Forest ha concordato con il Wolverhampton di reclutare il suo giovane (22) centrocampista Morgan Gibbs-White, ex nazionale inglese Espoirs. Sarebbe il trasferimento più grande dell'estate dei promossi visto che si tratta di un'indennità di 50 milioni di euro, bonus compreso, che verrebbe corrisposta in due rate. Con questo trasferimento, il Forest sarebbe diventato il secondo club con la spesa più grande in Premier League quest'estate dopo il Chelsea. Aouar in stand-by Il doppio campione d'Europa (1979 e 1980) ha già acquistato dal Liverpool il terzino destro Neco Williams e ha attirato il ...

