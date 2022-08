Atletica, Europei 2022: l’Italia firma tre medaglie con Tortu e la doppietta nelle siepi. Alekna d’arte, Warholm e Bol in gloria (Di venerdì 19 agosto 2022) A Monaco (Germania) proseguono gli Europei 2022 di Atletica leggera. l’Italia festeggia il bronzo di Filippo Tortu sui 200 metri e le due medaglie conquistate sui 3000 siepi da Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami. FINALI: 200 METRI (MASCHILE) – l’Italia fa festa grazie a un superbo Filippo Tortu, che conquista la medaglia di bronzo e riporta il tricolore sul podio continentale a distanza di 44 anni dal sigillo di Pietro Mennea. Il Campione Olimpico della 4×100 inseguiva l’oro, ma oggi non ha potuto nulla contro i britannici Zharnel Hughes (20.07) e Nethaneel Mitchell-Blake (20.17). Il velocista lombardo ha chiuso in 20.27, operando il sorpasso finale sull’altro britannico Charles Dobson (20.34). Clicca qui per la cronaca completa. 3000 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) A Monaco (Germania) proseguono glidileggera.festeggia il bronzo di Filipposui 200 metri e le dueconquistate sui 3000da Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami. FINALI: 200 METRI (MASCHILE) –fa festa grazie a un superbo Filippo, che conquista la medaglia di bronzo e riporta il tricolore sul podio continentale a distanza di 44 anni dal sigillo di Pietro Mennea. Il Campione Olimpico della 4×100 inseguiva l’oro, ma oggi non ha potuto nulla contro i britannici Zharnel Hughes (20.07) e Nethaneel Mitchell-Blake (20.17). Il velocista lombardo ha chiuso in 20.27, operando il sorpasso finale sull’altro britannico Charles Dobson (20.34). Clicca qui per la cronaca completa. 3000 ...

