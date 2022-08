Canoa velocità, Europei 2022: Italia, le coppie funzionano! Craciun-Santini e Fantini-Rosa nelle rispettive finali (Di giovedì 18 agosto 2022) Si è chiusa da pochi minuti la prima giornata degli Europei di Canoa velocità del 2022 di scena nelle acque di Monaco di Baviera, che renderanno frizzante tutto questo weekend di agosto. Dopo i quattro equipaggi che hanno conquistato direttamente l’accesso in finale, se ne aggiungono altri due in questo pomeriggio, portando dunque a sei il computo totale. SPECIALITÀ OLIMPICHE Nicolae Craciun e Daniele Santini evitano immediatamente le forche caudine delle semifinali nel C2 500 e accedono immediatamente all’ultimo atto. Basta loro il terzo posto nella prima batteria in 1.48.469, sesto e ultimo tempo tra i qualificati, precedendo di mezzo secondo la Lituania di Henrikas Zustaustas e Vadim Korobov; migliori di giornata la Germania con Sebastian Brendel e ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Si è chiusa da pochi minuti la prima giornata deglidideldi scenaacque di Monaco di Baviera, che renderanno frizzante tutto questo weekend di agosto. Dopo i quattro equipaggi che hanno conquistato direttamente l’accesso in finale, se ne aggiungono altri due in questo pomeriggio, portando dunque a sei il computo totale. SPECIALITÀ OLIMPICHE Nicolaee Danieleevitano immediatamente le forche caudine delle seminel C2 500 e accedono immediatamente all’ultimo atto. Basta loro il terzo posto nella prima batteria in 1.48.469, sesto e ultimo tempo tra i qualificati, precedendo di mezzo secondo la Lituania di Henrikas Zustaustas e Vadim Korobov; migliori di giornata la Germania con Sebastian Brendel e ...

