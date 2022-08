Il Psg vuole piazzare Icardi: prezzo già fissato, contatti con due club (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mauro Icardi è in uscita dal Psg. Il club francese sta cercando una sistemazione all'attaccante, la richiesta è di circa 20/25... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mauroè in uscita dal Psg. Ilfrancese sta cercando una sistemazione all'attaccante, la richiesta è di circa 20/25...

antonio_gaito : #Spalletti: '#Fabian? La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuo… - softJumped : @_ElPrincipe22 E non perché ce ne fosse bisogno, è quello la differenza con l'Inter, Fabian vuole il Psg Koulibaly… - mr_kubra : RT @GiuliaLoglisci_: ????“Il #PSG non pagherà la cifra che vuole l’#Inter per #Skriniar. In questo momento, il trasferimento sembra essere mo… - GiuliaLoglisci_ : ????“Il #PSG non pagherà la cifra che vuole l’#Inter per #Skriniar. In questo momento, il trasferimento sembra essere… - FedericoPlatini : #PSG, #Draxler verso l’addio: vuole tornare in #Bundesliga -