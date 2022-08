Basciagoni | complici e innamorati | la romantica dedica di Sophie per Alessandro VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022)e sempre piùCodegoni condivide unromantico con. Le sue parole Isono una delle coppie che ammalia ogni giorno milioni di italiani.Basciano eCodegoni ormai da mesi sono amatissimi e seguitissimi da intere generazioni. La storia d’amore tra i due ex gieffini è nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.durante la loro permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno incantato tantissimi telespettatori con la loro pura storia d’amore. Per entrambi è un momento speciale in amore e anche nell’ambito professionale. I due ex gieffini sono inarrestabili e quotidianamente stanno ...