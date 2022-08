Anticipazioni Una Vita, trame dal 22 al 26 agosto 2022: Valeria e David, piano di fuga rimandato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo la pausa estiva tornano le Anticipazioni di Una Vita. Nella soap spagola ambientata ad Acacias 38 non mancano i colpi di scena e le news dal 22 al 26 agosto 2022 ci preannunciano che ci saranno momenti di tensione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Una Vita, Anticipazioni: trama puntate dal 22 al 26 agosto 2022 Valeria e David si preparano a fuggire insieme negli States, ma quando l’uomo incontra Aurelio insieme al suo sicario, sembra cedere e tornare sui suoi passi, dicendosi pronto a offrire ancora i suoi servigi al Quesada. La mancanza di rispetto che Hortensia mostra verso Pascual finisce per essere motivo di litigio tra la donna e Liberto. Anche tra il Sacristan e Hortensia scoppia un litigio. Angel ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo la pausa estiva tornano ledi Una. Nella soap spagola ambientata ad Acacias 38 non mancano i colpi di scena e le news dal 22 al 26ci preannunciano che ci saranno momenti di tensione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Una: trama puntate dal 22 al 26si preparano a fuggire insieme negli States, ma quando l’uomo incontra Aurelio insieme al suo sicario, sembra cedere e tornare sui suoi passi, dicendosi pronto a offrire ancora i suoi servigi al Quesada. La mancanza di rispetto che Hortensia mostra verso Pascual finisce per essere motivo di litigio tra la donna e Liberto. Anche tra il Sacristan e Hortensia scoppia un litigio. Angel ...

