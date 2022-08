Tre squalificati in Serie A, ammenda al Verona per cori razzisti (Di martedì 16 agosto 2022) Sono in tutto tre i giocatori squalificati dopo la prima giornata di Serie A. Secondo le decisioni del giudice sportivo, si tratta del portiere della Lazio Luis Maximiano, di Gonzalo Escalante della ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Sono in tutto tre i giocatoridopo la prima giornata diA. Secondo le decisioni del giudice sportivo, si tratta del portiere della Lazio Luis Maximiano, di Gonzalo Escalante della ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, tre squalificati per un turno, ammenda per Immobile e Hjulmand - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, tre squalificati per un turno, ammenda per Immobile e Hjulmand - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, tre squalificati per un turno, ammenda per Immobile e Hjulmand - apetrazzuolo : GIUDICE SPORTIVO - Serie A, tre squalificati per un turno, ammenda per Immobile e Hjulmand - napolimagazine : GIUDICE SPORTIVO - Serie A, tre squalificati per un turno, ammenda per Immobile e Hjulmand -