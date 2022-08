Maltempo, oggi allerta meteo in Campania per temporali (Di martedì 16 agosto 2022) A causa del possibile arrivo di temporali improvvisi, che potrebbero dar luogo a fulmini e grandine con caduta di rami o alberi, è stato emanato un avviso di allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo in Campania di colore Giallo per piogge e temporali Leggi su 2anews (Di martedì 16 agosto 2022) A causa del possibile arrivo diimprovvisi, che potrebbero dar luogo a fulmini e grandine con caduta di rami o alberi, è stato emanato un avviso diin. La Protezione Civile della Regioneha emanato un nuovo avviso diindi colore Giallo per piogge e

