Ilary Blasi | ecco quale sarebbe la sua strategia dopo la separazione da Francesco Totti

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 agosto 2022) Quali sono i reali motivi della rottura20 anni insieme fra? È passato poco più di un mese da quei due comunicati disgiunti in cui la conduttrice e l’ex capitano della Roma annunciavano la loro, chiedendo rispetto per i tre figli. Laaveva anche aggiungo che nonmai più tornata sull’argomento. Da quel giorno è stato un vortice di indiscrezioni, non passano 24 ore in cui non si scrive di quella che è diventata la notizia dell’anno, tale da superare anche le elezioni (e quasi la guerra in Ucraina!). Già a febbraio, si vociferava di una crisi fra i due,la pubblicazione di alcune foto divicino a una donna, tale Noemi Bocchi. Nel corso dei mesi sono ...