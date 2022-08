Il cortometraggio ”PETALI “ ideato da Fabrizio Graziosi ha ricevuto la selezione ufficiale all’Equilibrium Cinefest

agrpress : Il cortometraggio Petali di Fabrizio Graziosi riceve il riconoscimento da parte del Toronto Indie Filmmakers Festiv… -

Il" presentato a Spazio5 in anteprima il 22 aprile scorso, ricordiamo che ha ricevuto anche la menzione d'onore al Roma Short Film Festival , ha ricevuto la selezione ufficiale ...Iannelli sarà proiettato il' Il sogno di Himera ' di Gianfrancesco Iacono. ... Iannelli alle ore 21,30 con 'tour' il concerto gratuito della cantautrice popjazz napoletana Simona ... Il cortometraggio Petali di Fabrizio Graziosi riceve il riconoscimento da parte del Toronto Indie Filmmakers Festival Altra menzione d’onore per il cortometraggio “Petali” di Fabrizio Graziosi. Questa volta il riconoscimento arriva da parte del Toronto Indie Filmmakers Festival. «Siamo molto felici e grati per questo ...Altra menzione d'onore per il cortometraggio " PETALI ". Stavolta il riconoscimento arriva da parte del Toronto Indie Filmmakers Festival. "Siamo molto ...