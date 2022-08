I Cinque Stelle scelgono i loro candidati alle prossime elezioni (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Sono iniziate alle 10, e termineranno alle 22, le votazioni on line per le 'parlamentarie' M5s che vaglieranno le circa duemila autocandidature per la composizione delle liste elettorali. Ogni iscritto potrà esprimere un massimo di tre preferenze. Si vota anche sul 'listino' proposto da Giuseppe Conte con i nomi da "inserire con criterio di priorità nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali" e in cui compaiono Appendino, De Raho, Castellone, Colucci, Costa, De Santoli, Floridia, Gubitosa, Licheri, Patuanelli, Ricciardi, Scarpinato, Silvestri, Todde e Turco. Il voto sulla piattaforma SkyVote si articolerà dunque su tre schede: una per la Camera, una per il Senato e una per il 'listino'. "Dalla parte giusta, cuore e coraggio per l'Italia di domani" è lo slogan con cui il M5s ha deciso di lanciare il programma ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Sono iniziate10, e termineranno22, le votazioni on line per le 'parlamentarie' M5s che vaglieranno le circa duemila autocandidature per la composizione delle liste elettorali. Ogni iscritto potrà esprimere un massimo di tre preferenze. Si vota anche sul 'listino' proposto da Giuseppe Conte con i nomi da "inserire con criterio di priorità nelle liste diin uno o più collegi plurinominali" e in cui compaiono Appendino, De Raho, Castellone, Colucci, Costa, De Santoli, Floridia, Gubitosa, Licheri, Patuanelli, Ricciardi, Scarpinato, Silvestri, Todde e Turco. Il voto sulla piattaforma SkyVote si articolerà dunque su tre schede: una per la Camera, una per il Senato e una per il 'listino'. "Dalla parte giusta, cuore e coraggio per l'Italia di domani" è lo slogan con cui il M5s ha deciso di lanciare il programma ...

gabrieligm : Scusate ma non riesco a stare zitto di fronte a dei mentecatti che per anni sono stati promotori dell'ignoranza, de… - SusannaCeccardi : Mouard Talbi, l'assassino di Halim Hamza, il barbiere ucciso in pieno giorno nel centro di #Pisa, aveva molti prece… - fisco24_info : I Cinque Stelle scelgono i loro candidati alle prossime elezioni: AGI - Sono iniziate alle 10, e termineranno alle… - bux_alessandro : RT @Agenzia_Italia: I Cinque Stelle scelgono i loro candidati alle prossime elezioni #M5s #Parlamentarie - Agenzia_Italia : I Cinque Stelle scelgono i loro candidati alle prossime elezioni #M5s #Parlamentarie -