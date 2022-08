Highlights Francia-Italia 100-68 | amichevole estiva 2022 VIDEO

Hoops227_Credit : RT @Hoops227_NFL: Spicy' NBA All-Star GLI HIGHLIGHTS DI UN INCREDIBILE ITALIA-FRANCIA (Tranquillo-Soragna) - Hoops227_Tech : RT @Hoops227_NFL: Spicy' NBA All-Star GLI HIGHLIGHTS DI UN INCREDIBILE ITALIA-FRANCIA (Tranquillo-Soragna) - Hoops227_Ins : RT @Hoops227_NFL: Spicy' NBA All-Star GLI HIGHLIGHTS DI UN INCREDIBILE ITALIA-FRANCIA (Tranquillo-Soragna) - Hoops227_NFL : Spicy' NBA All-Star GLI HIGHLIGHTS DI UN INCREDIBILE ITALIA-FRANCIA (Tranquillo-Soragna) - ansacalciosport : Europei nuoto: sincro; argento Italia con squadra highlights. Oro Ucraina, bronzo per la Francia | #ANSA -

SPORTFACE.IT

In alcuni Paesi la trasmissione delle partite è integrata da estratti, clip emessi in ... Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia) beIN SPORTS :, Andorra, ...In alcuni Paesi la trasmissione delle partite è integrata da estratti, clip emessi in ... Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia) beIN SPORTS :, Andorra, ... HIGHLIGHTS Italia-Francia 77-78, basket amichevole 2022 (VIDEO) Gli highlights di Italia-Francia 77-78, primo test amichevole per gli uomini di Gianmarco Pozzecco in vista degli importanti appuntamenti dell'estate di basket.Milano, 12 ago. (LaPresse) - Le azzurre del nuoto sincronizzato hanno vinto la medaglia d'argento nella finale dell'highlights agli Europei in corso a Roma.