Missione "blocco dell'Adriatico": così navi russe fermano la portaerei Usa (Di lunedì 15 agosto 2022) Mentre in Ucraina la Guerra continua, nel mar Mediterraneo, in particolare nel vicino Adriatico, è in atto ormai da sei mesi una sorta di battaglia navale tattica tra navi russe, americane e della Nato. La flotta russa, per ordine di Putin, deve dimostrare la sua forza, controllando l'accesso al Bosforo e condizionando le rotte decisive dei vascelli dell'Allenaza Atlantica. Dal 20 luglio, come riporta con dovizia di particolari Repubblica, è stata lanciata l'operazione "blocco dell'Adriatico", una manovra che supera addirittura le ostilità tipiche della Guerra Fredda. Una spedizione formata dal caccia Ammiraglio Tributs, dall'incrociatore Varyag e dalla nave spia Vasily Tatishchev si è spinta per la prima volta nell'Adriatico per presidiare la zona di mare che va dall'Abruzzo ad Otranto. L'obiettivo di questa squadra ...

