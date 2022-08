Locarno Film Festival: il Pardo d’oro a Regra 34 (Di lunedì 15 agosto 2022) Locarno Film Festival: Alessandro Comodin, già vincitore nel 2011 del Pardo d’oro nella sezione Cineasti del presente con L’Estate di Giacomo, stavolta conquista il Premio speciale della giuria dei Comuni di Ascona e Losone. Chi ha vinto il Pardo d’oro? Il riconoscimento principale il Pardo d’oro Gran Premio del Festival della Città di Locarno per il miglior Film va invece a Regra 34 (Rule 34) di Julia Murat, ritratto di Simon (Sol Miranda), legale 23enne bisessuale che si sta preparando per diventare avvocato d’ufficio così da difendere i diritti delle donne, mentre si guadagna da vivere monetizzando le sue esibizioni sessuali via ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 15 agosto 2022): Alessandro Comodin, già vincitore nel 2011 delnella sezione Cineasti del presente con L’Estate di Giacomo, stavolta conquista il Premio speciale della giuria dei Comuni di Ascona e Losone. Chi ha vinto il? Il riconoscimento principale ilGran Premio deldella Città diper il migliorva invece a34 (Rule 34) di Julia Murat, ritratto di Simon (Sol Miranda), legale 23enne bisessuale che si sta preparando per diventare avvocato d’ufficio così da difendere i diritti delle donne, mentre si guadagna da vivere monetizzando le sue esibizioni sessuali via ...

