Ferragosto record | 10 milioni in vacanza | tornano i turisti stranieri

(Di lunedì 15 agosto 2022) A2022 si prospetta il tutto esaurito. Meteo permettendo, da un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio, focalizzata sul periodo che va dal 12 al 21 agosto, emerge che oltre 10dipernotteranno in strutture ricettive tradizionali e non. E fino a 15di italiani ed oltre, considerando gli italiani che L'articolo proviene da Inews24.it.

Uncosì nessuno se l'aspettava. Alle ondate cicliche del Covid, con le sue varianti talvolta ... Con una evasione scolastica(basterebbero solo i casi registrati, o meglio quelli ...... negozi, farmacie: i servizi per affrontarein città Cosa fare a Brescia a: ... E qualcuno comincia già ad azzardare che quei datipossano quest'anno essere superati: ...Ferragosto record in italia: in vacanza 10 milioni di persone, con una spesa di circa 3,5 miliardi. Tornano i turisti stranieri.Un Ferragosto così nessuno se l’aspettava. Alle ondate cicliche del Covid, con le sue varianti talvolta perniciose (contiamo ancora troppi morti), abbiamo ormai fatto l’abitudine ...