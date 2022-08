WhatsApp: ecco i trucchi che tutti attendevano da tempo (Di sabato 13 agosto 2022) WhatsApp, ecco i trucchi che tutti attendevano da tempo: le novità annunciate direttamente da Mark Zuckerberg su Facebook. WhatsApp è ormai l’app più utilizzata a livello quotidiano; per la messaggistica istantanea, sia privata che ormai anche lavorativa o per i servizi pubblici, sembra non ne possiamo fare proprio a meno. I “trucchi” tanto attesi pare siano destinati ad arrivare (foto: Pixabay).Per questo, ogni volta le novità per l’app con l’icona del telefono verde sono attese con grande entusiasmo dagli utenti; ora pare sia arrivato il momento di “trucchi” che in molti attendevano da tempo, ecco l’annuncio da parte di Mark Zuckerberg stesso con un post su ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 agosto 2022)cheda: le novità annunciate direttamente da Mark Zuckerberg su Facebook.è ormai l’app più utilizzata a livello quotidiano; per la messaggistica istantanea, sia privata che ormai anche lavorativa o per i servizi pubblici, sembra non ne possiamo fare proprio a meno. I “” tanto attesi pare siano destinati ad arrivare (foto: Pixabay).Per questo, ogni volta le novità per l’app con l’icona del telefono verde sono attese con grande entusiasmo dagli utenti; ora pare sia arrivato il momento di “” che in moltidal’annuncio da parte di Mark Zuckerberg stesso con un post su ...

