Parte 'Credo', il claim per la campagna elettorale della Lega (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - "Non c'è futuro senza #Credo. Credere è il motore di tutto. della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfino dell'amore. Da oggi Parte la corsa verso il 25 settembre". Così Matteo Salvini su Facebook e sugli altri account social, prima dell'annuncio in diretta. I claim della campagna sono 'punti luce': "Luce sull'Agenzia delle Entrate, perché Credo in un fisco più equo, nella pace fiscale, nella flat tax. Luce sulla sede dell'Inps, perché Credo in pensioni dignitose, nella cancellazione della legge Fornero, in Quota 41, nel ricambio generazionale per offrire ai giovani un primo impiego decoroso. Luce su Lampedusa, porta d'accesso all'Europa, perché Credo nel controllo dei confini, nella bellezza ... Leggi su agi (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - "Non c'è futuro senza #. Credere è il motore di tutto.vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfino dell'amore. Da oggila corsa verso il 25 settembre". Così Matteo Salvini su Facebook e sugli altri account social, prima dell'annuncio in diretta. Isono 'punti luce': "Luce sull'Agenzia delle Entrate, perchéin un fisco più equo, nella pace fiscale, nella flat tax. Luce sulla sede dell'Inps, perchéin pensioni dignitose, nella cancellazionelegge Fornero, in Quota 41, nel ricambio generazionale per offrire ai giovani un primo impiego decoroso. Luce su Lampedusa, porta d'accesso all'Europa, perchénel controllo dei confini, nella bellezza ...

matteosalvinimi : Non c’è futuro senza #credo. Credere è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfi… - borghi_claudio : @boni_castellane Sì però dall'altra parte non posso che dirmi scoraggiato dall'ingenuità dei 'nostri'. (se sono dav… - amicodimilano : RT @matteosalvinimi: Non c’è futuro senza #credo. Credere è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfino… - fisco24_info : Parte 'Credo', il claim per la campagna elettorale della Lega: AGI - 'Non c'è futuro senza #credo. Credere è il mot… - telodogratis : Parte ‘Credo’, il claim per la campagna elettorale della Lega -