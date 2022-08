Belluno | strano mal di schiena | ' Sarò stanco' Morto dopo tre mesi di tumore

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Quello strano mal di schiena e il tumore che in tre mesi che lo uccide: Icia se ne va a 45 anni - Gazzettino : Quello strano mal di schiena e il tumore che in tre mesi che lo uccide: Icia se ne va a 45 anni -

ilgazzettino.it

Un destino tragico che sembra accanirsi sulla famiglia Bagatella di Quero Vas () costellata ... DESTINO Poi dallo scorso inverno unomal di schiena . 'Sarò stanco ', diceva. E dopo qualche ...IL DESTINO Poi dallo scorso inverno unomal di schiena . 'Sarò stanco', diceva. E dopo qualche ora di riposo stava meglio. Ma quel dolore tornava sempre. A maggio gli accertamenti e la ... Quello strano mal di schiena e il tumore che in tre mesi lo uccide: Icia se ne va a 45 anni Aveva continuato a lavorare all'ampliamento della casa che il padre, morto tragicamente a 72 anni, non aveva potuto terminare. Cristian detto Icia Bagatella aveva continuato in memoria ...QUERO VAS - Aveva continuato a lavorare all'ampliamento della casa che il padre, morto tragicamente a 72 anni, non aveva potuto terminare. Cristian detto Icia Bagatella aveva continuato ...