Puglia, maltempo: allerta per temporali fino a domani sera Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 12 agosto 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a "precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati." Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia.

