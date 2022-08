Petagna: visite mediche col Monza – FOTO (Di venerdì 12 agosto 2022) Andrea Petagna sta svolgendo le visite mediche con il Monza, l’attaccante si trasferisce dal Napoli. Un colpo di calciomercato che il club avevano messo in piedi già da tempo ma che è stato concluso solo nella giornata di ieri. Petagna è stato ceduto dal Napoli al Monza, con Aurelio De Laurentiis che in cassa 14 milioni di euro tra parte fissa e bonus, soldi che verranno spesi per acquistare Giovanni Simeone dal Verona. Il giocatore argentino è pronto a lasciare il club scaligero ed a sostenere le visite mediche col Napoli. Oggi può essere la giornata definitiva, con le due società che nella giornata di ieri hanno lavorato per chiudere l’affare e definire la formula sull’obbligo di ingaggio. Nelle ultime ore per Simeone si è inserita anche la Juve, che ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) Andreasta svolgendo lecon il, l’attaccante si trasferisce dal Napoli. Un colpo di calciomercato che il club avevano messo in piedi già da tempo ma che è stato concluso solo nella giornata di ieri.è stato ceduto dal Napoli al, con Aurelio De Laurentiis che in cassa 14 milioni di euro tra parte fissa e bonus, soldi che verranno spesi per acquistare Giovanni Simeone dal Verona. Il giocatore argentino è pronto a lasciare il club scaligero ed a sostenere lecol Napoli. Oggi può essere la giornata definitiva, con le due società che nella giornata di ieri hanno lavorato per chiudere l’affare e definire la formula sull’obbligo di ingaggio. Nelle ultime ore per Simeone si è inserita anche la Juve, che ...

