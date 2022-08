MarcoGuidi13 : #Kostic ha risolto all’ora di pranzo gli ultimi dettagli con l’#Eintracht assistito dall’ex attaccante della #Lazio… - AlfredoPedulla : #Kostic: intesa con la #Juve da circa 3 milioni stagione, bonus compresi. Ora la trattativa con l’#Eintracht per regalarlo ad #Allegri - GiovaAlbanese : Ieri #Kostic ha salutato i tifosi dell'#Eintracht, ora vuole solo la #Juve. Nelle prossime 48 ore la #Juventus dovr… - sportli26181512 : Juve, ora tutto su Paredes: oggi campo centrale Rabiot, il ruolo decisivo dei bonus: Juve, ora tutto su Paredes: og… - DsquaredGabbo : RT @AJGNewsOfficial: ?Entro prossima settimana, la #Juventus si aspetta una proposta concreta per Moise #Kean. Dopo l'incontro di ieri, la… -

Messa in banca l'addizione di Filip Kostic, uno degli obiettivi più telefonati dell'estate, prima vicino poi perso di vista e infine portato a Torino con un blitz, il prossimo uomo nel mirino della ...in pompa magna per il Cholito. Simeone è un giocatore che fino all'ultimo ha interessato la dirigenza bianconera mail suo sogno di giocare nella squadra dove militò Maradona può diventare ...Blog Calciomercato.com: Diciamolo chiaro, è da settimane che il Barça offre lo spettacolo indecoroso di chi è alle soglie della bancarotta, ma continua a spendere ...La Juventus non sarebbe in prima fila per l'acquisto del cartellino di Francesco Acerbi, difensore centrale classe 1988 in uscita dalla Lazio: come riportato da "La Repubblica", ...