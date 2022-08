Il 22 agosto aprirà il nuovo ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano (Di venerdì 12 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lunedì 15 agosto, alle 23.59, chiuderanno definitivamente i pronto soccorso dell’IRCCS – Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, sito in via Riccardo Galeazzi 4, e dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio, sito in via Luigi Giuseppe Faravelli 16. Il nuovo pronto soccorso unificato dell’IRCCS ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio entrerà in funzione lunedì 22 agosto alle ore 00.01, in via Cristina Belgioioso ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 12 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lunedì 15, alle 23.59, chiuderanno definitivamente i pronto soccorso dell’IRCCS – Istituto Ortopedicodi, sito in via Riccardo4, e dell’Istituto Clinico, sito in via Luigi Giuseppe Faravelli 16. Ilpronto soccorso unificato dell’IRCCSentrerà in funzione lunedì 22alle ore 00.01, in via Cristina Belgioioso ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

