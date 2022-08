Juve, la mossa del Barcellona che spaventa i bianconeri (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Barcellona ha consegnato la lista per la Liga e tra i nomi figura anche quello di Memphis Depay. Sul giocatore c'è la Juve che... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilha consegnato la lista per la Liga e tra i nomi figura anche quello di Memphis Depay. Sul giocatore c'è lache...

sportli26181512 : Juve, la mossa del Barcellona che spaventa i bianconeri: Il Barcellona ha consegnato la lista per la Liga e tra i n… - junews24com : Depay Juve, addio ora più lontano? L'ultima mossa del Barcellona - - AndreaGalliano8 : RT @AnfetaMilan: La Juve è stata sfortunata con Pogba ma nel mercato si è mossa piuttosto bene. Il problema sono state le sessioni precede… - AnfetaMilan : La Juve è stata sfortunata con Pogba ma nel mercato si è mossa piuttosto bene. Il problema sono state le sessioni… - RinoTonali : @_talebanikov Quello che dici é vero in parte, anche perché é la situazione generale in serie A, l'Inter ha preso q… -