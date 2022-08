Elicottero precipita in Valtellina, morto il pilota: viveva a Capriate. Ferito passeggero di 17 anni (Di giovedì 11 agosto 2022) Un Elicottero è precipitato sulle montagne di Albosaggia, in Valtellina, alle porte di Sondrio, nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto. A bordo due persone. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere, sul lato passeggero, un ragazzo di 17 anni, ancora cosciente ma in gravissime condizioni, che è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il 60enne ai comandi del velivolo è invece morto nonostante i tentativi di rianimazione. La vittima è Giovanni Murari, originario di Verona e residente a Capriate San Gervasio. Murari da oltre 30 anni era pilota istruttore di elicotteri e da oltre 8 anni in forza alla Eurotech Helicopter con sede a Caiolo. Un pilota ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Unto sulle montagne di Albosaggia, in, alle porte di Sondrio, nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto. A bordo due persone. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere, sul lato, un ragazzo di 17, ancora cosciente ma in gravissime condizioni, che è stato trasportato all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Il 60enne ai comandi del velivolo è invecenonostante i tentativi di rianimazione. La vittima è GiovMurari, originario di Verona e residente aSan Gervasio. Murari da oltre 30eraistruttore di elicotteri e da oltre 8in forza alla Eurotech Helicopter con sede a Caiolo. Un...

