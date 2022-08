Carndreva Salernitana | chiusura più vicina | cosa manca all’accordo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Candreva si avalla. Eccoper il passaggio dell’esterno offensivo al club granata Si avsempre di più la fumata bianca per il trasferimento di Antonio Candreva alla. L’esterno lascerà la Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza e firmerà un nuovo contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2025.per ladella trattativa? L’accordo tra le società è stato raggiunto, così come quello con Candreva. L’agente del calciatore è in contatto con il direttore sportivo Morgan De Sanctis per limare gli ultimi dettagli. L'articolo proviene da Calcio News 24.