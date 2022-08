Kate Middleton, il piano per lasciare Londra e iniziare una nuova vita (Di martedì 9 agosto 2022) Sembra proprio che il Kate, Williiam e i loro bambini stiano per fare “il grande passo” di lasciare una volta e per tutte Londra. A dare conferma della notizia che da un po’ circolava è stato lo zio di Kate, Gary Goldsmith, che con The Sun ha parlato chiaramente dei piani di trasferimento della nipote e della propria famiglia. Dalle parole dell’uomo si è evinto chiaramente che Kate ha tutta l’intenzione di lasciare Kensington Palace per trasferirsi (probabilmente entro l’estate) nell’Adelaide Cottage della tenuta di Windsor appartenete alla regina. Ovviamente Londra, e Kensington Palace, rimarrà la base londinese della coppia reale, come dei loro figli Prince George, Princess Charlotte e Prince Louis i quali, d’altro canto, in virtù di questa piccola rivoluzione nelle ... Leggi su dilei (Di martedì 9 agosto 2022) Sembra proprio che il, Williiam e i loro bambini stiano per fare “il grande passo” diuna volta e per tutte. A dare conferma della notizia che da un po’ circolava è stato lo zio di, Gary Goldsmith, che con The Sun ha parlato chiaramente dei piani di trasferimento della nipote e della propria famiglia. Dalle parole dell’uomo si è evinto chiaramente cheha tutta l’intenzione diKensington Palace per trasferirsi (probabilmente entro l’estate) nell’Adelaide Cottage della tenuta di Windsor appartenete alla regina. Ovviamente, e Kensington Palace, rimarrà la base londinese della coppia reale, come dei loro figli Prince George, Princess Charlotte e Prince Louis i quali, d’altro canto, in virtù di questa piccola rivoluzione nelle ...

