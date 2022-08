Elezioni, Tajani: “Premier? Non c’è preclusione verso alcun leader del centrodestra, obiettivo di FI è 20%”. E presenta nuovo simbolo europeista (Di martedì 9 agosto 2022) “Abbiamo delle regole molto precise, chi prende più voti avrà onere e onore di indicare insieme al centrodestra il nome del futuro Presidente del Consiglio al Capo dello Stato. Sarà poi lui ad affidare l’incarico, noi lo proporremo. Non c’è preclusione nei confronti di alcun leader del centrodestra”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani rispondendo alle domande sul possibile futuro Premier durante la presentazione del simbolo che si è svolta nella sede di via in Lucina a Roma. “Abbiamo l’obiettivo del 20% e contiamo sull’azione di Silvio Berlusconi ed il riferimento ai moderati. Vogliamo occupare lo spazio politico per incarnare i valori che i centristi in Italia hanno”, ha aggiunto. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) “Abbiamo delle regole molto precise, chi prende più voti avrà onere e onore di indicare insieme alil nome del futuro Presidente del Consiglio al Capo dello Stato. Sarà poi lui ad affidare l’incarico, noi lo proporremo. Non c’ènei confronti didel”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antoniorispondendo alle domande sul possibile futurodurante lazione delche si è svolta nella sede di via in Lucina a Roma. “Abbiamo l’del 20% e contiamo sull’azione di Silvio Berlusconi ed il riferimento ai moderati. Vogliamo occupare lo spazio politico per incarnare i valori che i centristi in Italia hanno”, ha aggiunto. Il ...

