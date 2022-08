Petagna al Monza: è successo oggi, Galliani mette alle strette il Napoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Con l’avvicinarsi della prima giornata di Serie A, le società cercano di portare al termine le ultime trattive o magari gettare le basi per poi eventualmente chiuderle entro la fine del calciomercato. In particolare, a tal proposito, una trattiva davvero lunga che va avanti da un bel po’ è quella tra il Napoli e il Monza: sul piatto il nome di Andrea Petagna Andrea Petagna (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Le due società discutono da mesi ma al momento ancora non sono riuscite a trovare alcun tipo di intesa per portare il giocatore in Brianza. A conferma di ciò, Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, ha fatto il punto della situazione, di seguito le sue parole: “oggi vertice Galliani-Riso (agente Petagna, ndr). I due faranno il punto ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Con l’avvicinarsi della prima giornata di Serie A, le società cercano di portare al termine le ultime trattive o magari gettare le basi per poi eventualmente chiuderle entro la fine del calciomercato. In particolare, a tal proposito, una trattiva davvero lunga che va avanti da un bel po’ è quella tra ile il: sul piatto il nome di AndreaAndrea(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Le due società discutono da mesi ma al momento ancora non sono riuscite a trovare alcun tipo di intesa per portare il giocatore in Brianza. A conferma di ciò, Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, ha fatto il punto della situazione, di seguito le sue parole: “vertice-Riso (agente, ndr). I due faranno il punto ...

