Agenzia_Ansa : 'Rivolgo un commosso pensiero ai minatori che l'8 agosto 1956 perirono a Marcinelle. Quella tragedia costò la vita… - ledicoladelsud : Marcinelle, Mattarella: “Sacrificio emigrati ha segnato identità Italia” - telodogratis : Marcinelle, Mattarella: “Sacrificio emigrati ha segnato identità Italia” - SkyTG24 : Marcinelle, Mattarella: onorare italiani morti sul lavoro all'estero - fisco24_info : Marcinelle, Mattarella: 'Sacrificio emigrati ha segnato identità Italia': (Adnkronos) - Il presidente della Repubbl… -

Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 66esimo anniversario della tragedia die della 21esima Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel ...Questo il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 66°anniversario della tragedia di. E' in corso, infatti, al Bois du Cazier di, la ...(Adnkronos) – “L’emigrazione dei nostri connazionali e il sacrificio che questa ha comportato hanno segnato l’identità dell’Italia e anche lo stesso processo d’integrazione europea”. Così il president ...Marcinelle, 66 anni fa, la morte di 262 minatori di cui 136 italiani in Belgio. Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Rivolgo un commosso pensiero ai ...