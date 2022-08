La crisi a Taiwan minaccia l’influenza americana sull’Indo-Pacifico

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 agosto 2022) No. Checché ne dica la propaganda del Partito comunista cinese, il problema dellaese non risiede nella visita di Nancy Pelosi in sé.non ha mai riconosciuto né è mai stata soggetta alla Repubblica popolare cinese, istituita da Mao Zedong nel 1949. La stessa risoluzione Onu del 1971 che conferì alla Repubblica popolare il seggio nel Consiglio di sicurezza non stabilisce alcuna autorità di Pechino su Taipei. Ne consegue che la visita di parlamentari occidentali sull’isola non costituisce una violazione della sovranità cinese. Il problema della visita della Pelosi è semmai un altro. Quel viaggio è stato preceduto da divergenze pubbliche tra Joe Biden e la stessa Pelosi, visto che il presidente americano aveva chiaramente lasciato intendere di non gradire l’intenzione della Speaker di recarsi sull’isola. Ebbene, questi ...