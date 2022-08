Ismea tra i soggetti promotori di un Dottorato nazionale di ricerca in Osservazione della Terra (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Ismea concorre assieme ad altri numerosi soggetti istituzionali, pubblici e privati, sotto il coordinamento dell'Università la Sapienza di Roma all'attivazione del Dottorato nazionale di ricerca in Osservazione della Terra. Il corso di Dottorato è promosso assieme al coordinamento nazionale della Copernicus academy, il network voluto dalla Commissione europea e dagli stati membri dell'Unione europea per valorizzare quanto il programma strategico Copernicus mette a disposizione liberamente e gratuitamente attraverso la promozione di attività di istruzione, formazione ed addestramento. Coerentemente con gli obiettivi del Programma, il Dottorato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos/Labitalia) -concorre assieme ad altri numerosiistituzionali, pubblici e privati, sotto il coordinamento dell'Università la Sapienza di Roma all'attivazione deldiin. Il corso diè promosso assieme al coordinamentoCopernicus academy, il network voluto dalla Commissione europea e dagli stati membri dell'Unione europea per valorizzare quanto il programma strategico Copernicus mette a disposizione liberamente e gratuitamente attraverso la promozione di attività di istruzione, formazione ed addestramento. Coerentemente con gli obiettivi del Programma, ildi ...

lifestyleblogit : Ismea tra i soggetti promotori di un Dottorato nazionale di ricerca in Osservazione della Terra - - LocalPage3 : Ismea tra i soggetti promotori di un Dottorato nazionale di ricerca in Osservazione della Terra… - TV7Benevento : Ismea tra i soggetti promotori di un Dottorato nazionale di ricerca in Osservazione della Terra -… -