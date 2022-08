Giorgia Meloni vuole fare il premier a tutti i costi (Di lunedì 8 agosto 2022) “Le regole si conoscono, poi io non farà campagna elettorale parlando di nomi, di premier. Il centrodestra ha una regola, chi prende voto in più indica il nome del premier, poi spetta al Presidente della Repubblica decidere. Se FdI prende un voto in più il nome sono io. Non capisco perché la Meloni no?”. È quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni a Rtl102.5. Giorgia Meloni premier? “Se FdI prende un voto in più il nome sono io” Meloni ha commentato anche la rottura a sinistra tra Calenda e il Pd: “Secondo me è un calcolo elettorale – ha affermato la leader di FdI – Io credo intanto che lo spettacolo tragicomico al quale stiamo assistendo racconti bene su quali basi si muovono le alleanze degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) “Le regole si conoscono, poi io non farà campagna elettorale parlando di nomi, di. Il centrodestra ha una regola, chi prende voto in più indica il nome del, poi spetta al Presidente della Repubblica decidere. Se FdI prende un voto in più il nome sono io. Non capisco perché lano?”. È quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia,a Rtl102.5.? “Se FdI prende un voto in più il nome sono io”ha commentato anche la rottura a sinistra tra Calenda e il Pd: “Secondo me è un calcolo elettorale – ha affermato la leader di FdI – Io credo intanto che lo spettacolo tragicomico al quale stiamo assistendo racconti bene su quali basi si muovono le alleanze degli ...

